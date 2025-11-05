Europa League: Por la fecha 4 se enfrentarán Malmö y Panathinaikos

Todos los detalles de la previa del partido entre Malmö y Panathinaikos, que se jugará mañana desde las 12:45 horas en el estadio Friends Arena. Dirige Nicholas Walsh.

Malmö aguarda mañana la visita de Panathinaikos, para jugar el partido por la fecha 4 de la Europa League, a partir de las 12:45 horas.

Así llegan Malmö y Panathinaikos

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Malmö en partidos de la Europa League

Malmö igualó 1-1 frente a Dinamo Zagreb.

Últimos resultados de Panathinaikos en partidos de la Europa League

Panathinaikos perdió ante Feyenoord por 1 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria y 1 derrota. Logró convertir 6 goles y le han encajado 6.

Nicholas Walsh fue designado para controlar el partido.

Horario Malmö y Panathinaikos, según país