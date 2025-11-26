Europa League: FC Utrecht visita a Betis por la fecha 5

La previa del choque de Betis ante FC Utrecht, a disputarse en el estadio Benito Villamarín mañana desde las 15:00 horas. El árbitro será Nenad Minakovic.

A partir de las 15:00 horas, Betis y FC Utrecht protagonizarán mañana su choque por la fecha 5 de la Europa League, en el estadio Benito Villamarín.

Así llegan Betis y FC Utrecht

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Europa League

Betis viene de vencer a Olympique Lyon con un marcador de 2-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 2 goles en contra y pudo convertir 6.

Últimos resultados de FC Utrecht en partidos de la Europa League

FC Utrecht obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Porto..

Nenad Minakovic será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Betis y FC Utrecht, según país