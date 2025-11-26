Europa League: KRC Genk se enfrenta ante la visita FC Basel por la fecha 5

KRC Genk y FC Basel se enfrentan en el estadio Luminus Arena, con el arbitraje de Orel Grinfeeld. El duelo se jugará mañana desde las 15:00 horas.

Así llegan KRC Genk y FC Basel

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de KRC Genk en partidos de la Europa League

KRC Genk ganó por 4-3 el juego pasado ante SC Braga. En los últimos 3 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de FC Basel en partidos de la Europa League

En la jornada anterior, FC Basel derrotó 3-1 a FC Steaua Bucarest. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 5 en su arco.

En los últimos 2 duelos del torneo han quedado los puntos repartidos al registrarse siempre empates entre el local y el visitante. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 6 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Europa League 2012 - 2013, y finalizó en un empate 0-0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Orel Grinfeeld.

Fechas y rivales de KRC Genk en los próximos partidos de la Europa League

Fecha 6: vs Midtjylland: 12 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs FC Utrecht: 22 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Malmö: 29 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de FC Basel en los próximos partidos de la Europa League

Fecha 6: vs Aston Villa: 12 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Red Bull Salzburgo: 22 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Viktoria Plzen: 29 de enero - 17:00 (hora Argentina)

