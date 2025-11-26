Europa League: Se enfrentan Estrella Roja y FC Steaua Bucarest por la fecha 5

En la previa de Estrella Roja vs FC Steaua Bucarest, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:00 horas en el estadio Marakana. El árbitro designado será Jérôme Brisard.

Por la fecha 5 de la Europa League, Estrella Roja y FC Steaua Bucarest se enfrentan mañana desde las 15:00 horas en el estadio Marakana.

Así llegan Estrella Roja y FC Steaua Bucarest

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Estrella Roja en partidos de la Europa League

Estrella Roja ganó su último duelo ante Lille por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 3 a favor.

Últimos resultados de FC Steaua Bucarest en partidos de la Europa League

FC Steaua Bucarest llega a este encuentro tras perder 1 a 3 ante FC Basel. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria y ha perdido en 2 ocasiones. Con 3 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

El encargado de impartir justicia en el partido será Jérôme Brisard.

Horario Estrella Roja y FC Steaua Bucarest, según país