Europa League: Nottingham Forest y Malmö se encuentran en la fecha 5

Nottingham Forest y Malmö se enfrentan mañana, a partir de las 15:00 horas, en el estadio City Ground. El partido corresponde a la fecha 5 de la Europa League.
Así llegan Nottingham Forest y Malmö
Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio MHPArena.
Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Europa League
En la jornada previa, Nottingham Forest igualó 0-0 el juego ante Sturm Graz. Con resultados irregulares en las 3 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 1 partido perdido, en los que le han convertido 5 goles y marcó 6 tantos en el rival.
Últimos resultados de Malmö en partidos de la Europa League
Malmö llega a este encuentro con una derrota ante Panathinaikos por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 3 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 2 goles y recibieron 7.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Harm Osmers.
Horario Nottingham Forest y Malmö, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas