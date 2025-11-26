Europa League: Nottingham Forest y Malmö se encuentran en la fecha 5

Todo lo que tienes que saber en la previa de Nottingham Forest vs Malmö. El duelo, a disputarse en el estadio City Ground mañana, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Harm Osmers.

Nottingham Forest y Malmö se enfrentan mañana, a partir de las 15:00 horas, en el estadio City Ground. El partido corresponde a la fecha 5 de la Europa League.

Así llegan Nottingham Forest y Malmö

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio MHPArena.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Europa League

En la jornada previa, Nottingham Forest igualó 0-0 el juego ante Sturm Graz. Con resultados irregulares en las 3 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 1 partido perdido, en los que le han convertido 5 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Malmö en partidos de la Europa League

Malmö llega a este encuentro con una derrota ante Panathinaikos por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 3 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 2 goles y recibieron 7.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Harm Osmers.

Horario Nottingham Forest y Malmö, según país