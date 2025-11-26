Europa League: Panathinaikos se enfrentará ante Sturm Graz por la fecha 5

Sturm Graz se mide ante Panathinaikos en el estadio Apostolos Nikolaidis mañana a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Simone Sozza.

Mañana desde las 15:00 horas, Panathinaikos recibirá a Sturm Graz en el estadio Apostolos Nikolaidis, por la fecha 5 de la Europa League.

Así llegan Panathinaikos y Sturm Graz

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Panathinaikos en partidos de la Europa League

Panathinaikos ganó el encuentro previo ante Malmö por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados: 2 derrotas y 1 victoria, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 7 goles a favor.

Últimos resultados de Sturm Graz en partidos de la Europa League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Sturm Graz y Nottingham Forest, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 2 partidos perdidos. Marcó 3 goles al rival y le han convertido 5 tantos en esos cotejos.

El historial de los 2 partidos entre ambos favorece al equipo local, quien ganó 2 enfrentamientos ante el equipo visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 5 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Europa League 2009 - 2010, y Panathinaikos se impuso por 0 a 1.

Simone Sozza es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Panathinaikos en los próximos partidos de la Europa League

Fecha 6: vs Viktoria Plzen: 12 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Ferencváros: 22 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Roma: 29 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Sturm Graz en los próximos partidos de la Europa League

Fecha 6: vs Estrella Roja: 12 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Feyenoord: 22 de enero - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs SK Brann: 29 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Panathinaikos y Sturm Graz, según país