Europa League: Fenerbahçe visita a Dinamo Zagreb por la fecha 1

Fenerbahçe visita a Dinamo Zagreb por la fecha 1
Fenerbahçe visita a Dinamo Zagreb por la fecha 1
Nota IA

por Nota IA

·

La previa del choque de Dinamo Zagreb ante Fenerbahçe, a disputarse en el Maksimir Stadium mañana desde las 14:00 horas. El árbitro será Jérôme Brisard.

A partir de las 14:00 horas, Dinamo Zagreb y Fenerbahçe protagonizarán mañana su choque por la fecha 1 de la Europa League, en el Maksimir Stadium.

En los 2 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 1 y empataron otra 1 vez. Jugaron por última vez en esta competencia el 29 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Europa League 2018-2019, y el partido finalizó con un empate a 0.

Jérôme Brisard será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Dinamo Zagreb en los próximos partidos de la Europa League
  • Fecha 2: vs Maccabi Tel-Aviv: 2 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Malmö: 23 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Celta: 6 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Lille: 27 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Betis: 11 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Fenerbahçe en los próximos partidos de la Europa League
  • Fecha 2: vs Nice: 2 de octubre - 13:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Stuttgart: 23 de octubre - 13:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Viktoria Plzen: 6 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Ferencváros: 27 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs SK Brann: 12 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
Horario Dinamo Zagreb y Fenerbahçe, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Tags
Dinamo Zagreb Fenerbahçe Europa League

