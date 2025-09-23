Europa League: Fenerbahçe visita a Dinamo Zagreb por la fecha 1

La previa del choque de Dinamo Zagreb ante Fenerbahçe, a disputarse en el Maksimir Stadium mañana desde las 14:00 horas. El árbitro será Jérôme Brisard.

A partir de las 14:00 horas, Dinamo Zagreb y Fenerbahçe protagonizarán mañana su choque por la fecha 1 de la Europa League, en el Maksimir Stadium.

En los 2 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 1 y empataron otra 1 vez. Jugaron por última vez en esta competencia el 29 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Europa League 2018-2019, y el partido finalizó con un empate a 0.

Jérôme Brisard será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Dinamo Zagreb en los próximos partidos de la Europa League

Fecha 2: vs Maccabi Tel-Aviv: 2 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Malmö: 23 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Celta: 6 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Lille: 27 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Betis: 11 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Fenerbahçe en los próximos partidos de la Europa League

Fecha 2: vs Nice: 2 de octubre - 13:45 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Stuttgart: 23 de octubre - 13:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Viktoria Plzen: 6 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Ferencváros: 27 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs SK Brann: 12 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Dinamo Zagreb y Fenerbahçe, según país