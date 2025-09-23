Europa League: SC Braga y Feyenoord se miden por la fecha 1

Palpitamos la previa del choque entre SC Braga y Feyenoord. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Nikola Dabanovic.
SC Braga ejercerá mañana la localía ante Feyenoord, desde las 14:00 horas y en el marco de la fecha 1 de la Europa League.
Nikola Dabanovic es el elegido para dirigir el partido.
Horario SC Braga y Feyenoord, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas