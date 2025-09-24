Europa League: Ferencváros y Viktoria Plzen se miden por la fecha 1

Palpitamos la previa del choque entre Ferencváros y Viktoria Plzen. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Sander Van der Eijk.

Ferencváros ejercerá mañana la localía ante Viktoria Plzen, desde las 14:00 horas y en el marco de la fecha 1 de la Europa League.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 20 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Europa League 2024-2025, y fue Viktoria Plzen quien ganó 3 a 0.

Sander Van der Eijk es el elegido para dirigir el partido.

Horario Ferencváros y Viktoria Plzen, según país