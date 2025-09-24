Europa League: Go Ahead Eagles recibirá a FC Steaua Bucarest por la fecha 1

Te contamos la previa del duelo Go Ahead Eagles vs FC Steaua Bucarest, que se enfrentarán en el estadio Adelaarshorst mañana a las 11:45 horas. Kristo Tohver será el árbitro del partido.
Go Ahead Eagles y FC Steaua Bucarest se medirán mañana a las 11:45 horas. El encuentro corresponde a la fecha 1 de la Europa League y se disputará en el estadio Adelaarshorst.
El árbitro designado para el encuentro es Kristo Tohver.
Horario Go Ahead Eagles y FC Steaua Bucarest, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
- Colombia y Perú: 11:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
- Venezuela: 12:45 horas