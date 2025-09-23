Europa League: Por la fecha 1, Friburgo recibirá a FC Basel

Toda la previa del duelo entre Friburgo y FC Basel. El partido se jugará en el estadio Europa Park Stadion mañana a las 14:00 horas. Será arbitrado por Luís Branco Godinho.
Desde las 14:00 horas, Friburgo y FC Basel se enfrentan mañana por la fecha 1 de la Europa League en el estadio Europa Park Stadion.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Luís Branco Godinho.
Horario Friburgo y FC Basel, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas