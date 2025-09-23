Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Europa League: Por la fecha 1, Friburgo recibirá a FC Basel

Por la fecha 1, Friburgo recibirá a FC Basel
Por la fecha 1, Friburgo recibirá a FC Basel
Nota IA

por Nota IA

·

Toda la previa del duelo entre Friburgo y FC Basel. El partido se jugará en el estadio Europa Park Stadion mañana a las 14:00 horas. Será arbitrado por Luís Branco Godinho.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde las 14:00 horas, Friburgo y FC Basel se enfrentan mañana por la fecha 1 de la Europa League en el estadio Europa Park Stadion.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Luís Branco Godinho.

Horario Friburgo y FC Basel, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Friburgo FC Basel Europa League

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA