Europa League: Lille se enfrenta ante la visita SK Brann por la fecha 1

Lille se enfrenta ante la visita SK Brann por la fecha 1
Lille se enfrenta ante la visita SK Brann por la fecha 1
Lille y SK Brann se enfrentan en el estadio Stade Pierre-Mauroy, con el arbitraje de Allard Lindhout. El duelo se jugará mañana desde las 11:45 horas.

Lille se enfrenta mañana ante SK Brann para disputar el partido por la fecha 1, en el estadio Stade Pierre-Mauroy, desde las 11:45 horas.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Allard Lindhout.

Horario Lille y SK Brann, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas

Tags
Lille SK Brann Europa League

