Europa League: Lille se enfrenta ante la visita SK Brann por la fecha 1

Lille y SK Brann se enfrentan en el estadio Stade Pierre-Mauroy, con el arbitraje de Allard Lindhout. El duelo se jugará mañana desde las 11:45 horas.
Horario Lille y SK Brann, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
- Colombia y Perú: 11:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
- Venezuela: 12:45 horas