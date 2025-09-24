Europa League: Lille se enfrenta ante la visita SK Brann por la fecha 1

Lille y SK Brann se enfrentan en el estadio Stade Pierre-Mauroy, con el arbitraje de Allard Lindhout. El duelo se jugará mañana desde las 11:45 horas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lille se enfrenta mañana ante SK Brann para disputar el partido por la fecha 1, en el estadio Stade Pierre-Mauroy, desde las 11:45 horas.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Allard Lindhout.

Horario Lille y SK Brann, según país