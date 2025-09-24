Europa League: Porto visita a Red Bull Salzburgo por la fecha 1

La previa del choque de Red Bull Salzburgo ante Porto, a disputarse en el estadio Red Bull Arena mañana desde las 14:00 horas. El árbitro será Vassilis Fotias.

A partir de las 14:00 horas, Red Bull Salzburgo y Porto protagonizarán mañana su choque por la fecha 1 de la Europa League, en el estadio Red Bull Arena.

Vassilis Fotias será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Red Bull Salzburgo y Porto, según país