Europa League: Nice visita a Celta por la fecha 3

La previa del choque de Celta ante Nice, a disputarse en el estadio el Estadio de Balaídos mañana desde las 14:00 horas. El árbitro será Sander Van der Eijk.
A partir de las 14:00 horas, Celta y Nice protagonizarán mañana su choque por la fecha 3 de la Europa League, en el estadio el Estadio de Balaídos.
Así llegan Celta y Nice
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Celta en partidos de la Europa League
Celta viene de vencer a PAOK con un marcador de 3-1.
Últimos resultados de Nice en partidos de la Europa League
Nice viene de perder contra Fenerbahçe por 1 a 2.
Sander Van der Eijk será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Horario Celta y Nice, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas
Te recomendamos
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso