Europa League: Nice visita a Celta por la fecha 3

La previa del choque de Celta ante Nice, a disputarse en el estadio el Estadio de Balaídos mañana desde las 14:00 horas. El árbitro será Sander Van der Eijk.

A partir de las 14:00 horas, Celta y Nice protagonizarán mañana su choque por la fecha 3 de la Europa League, en el estadio el Estadio de Balaídos.

Así llegan Celta y Nice

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Europa League

Celta viene de vencer a PAOK con un marcador de 3-1.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Europa League

Nice viene de perder contra Fenerbahçe por 1 a 2.

Sander Van der Eijk será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Celta y Nice, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

