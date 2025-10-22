Europa League: Stuttgart se enfrentará a Fenerbahçe por la fecha 3

Fenerbahçe y Stuttgart se miden en el estadio Sukru Saracoglu mañana a las 11:45 horas y Jakob Kehlet es el elegido para dirigir el partido.

Así llegan Fenerbahçe y Stuttgart

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Fenerbahçe en partidos de la Europa League

Fenerbahçe viene de ganar en su encuentro anterior a Nice con un marcador de 2-1.

Últimos resultados de Stuttgart en partidos de la Europa League

Stuttgart llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante FC Basel.

El encuentro será supervisado por Jakob Kehlet, el juez encargado.

Horario Fenerbahçe y Stuttgart, según país