Europa League: Midtjylland se enfrentará a Maccabi Tel-Aviv por la fecha 3

Maccabi Tel-Aviv y Midtjylland se miden en el Backa Topola City Stadium mañana a las 14:00 horas y Georgi Kabakov es el elegido para dirigir el partido.

Maccabi Tel-Aviv y Midtjylland se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Europa League, a partir de las 14:00 horas en el Backa Topola City Stadium.

Así llegan Maccabi Tel-Aviv y Midtjylland

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Maccabi Tel-Aviv en partidos de la Europa League

Maccabi Tel-Aviv no pudo ante Dinamo Zagreb en el Backa Topola City Stadium.

Últimos resultados de Midtjylland en partidos de la Europa League

Midtjylland venció 3-2 a Nottingham Forest en la fecha anterior.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de octubre, en Fase de liga del torneo UEFA - Europa League 2024-2025, y Midtjylland sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.

El encuentro será supervisado por Georgi Kabakov, el juez encargado.

