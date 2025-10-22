Europa League: Aston Villa visita a Go Ahead Eagles por la fecha 3

La previa del choque de Go Ahead Eagles ante Aston Villa, a disputarse en el estadio Adelaarshorst mañana desde las 11:45 horas. El árbitro será Filip Glova.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A partir de las 11:45 horas, Go Ahead Eagles y Aston Villa protagonizarán mañana su choque por la fecha 3 de la Europa League, en el estadio Adelaarshorst.

Así llegan Go Ahead Eagles y Aston Villa

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Go Ahead Eagles en partidos de la Europa League

Go Ahead Eagles viene de vencer a Panathinaikos con un marcador de 2-1.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Europa League

Aston Villa viene de derrotar a Feyenoord con un marcador 2 a 0.

Filip Glova será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Go Ahead Eagles y Aston Villa, según país