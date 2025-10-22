Últimas Noticias
Europa League: Aston Villa visita a Go Ahead Eagles por la fecha 3

Nota IA

por Nota IA

·

La previa del choque de Go Ahead Eagles ante Aston Villa, a disputarse en el estadio Adelaarshorst mañana desde las 11:45 horas. El árbitro será Filip Glova.

A partir de las 11:45 horas, Go Ahead Eagles y Aston Villa protagonizarán mañana su choque por la fecha 3 de la Europa League, en el estadio Adelaarshorst.

Así llegan Go Ahead Eagles y Aston Villa

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Go Ahead Eagles en partidos de la Europa League

Go Ahead Eagles viene de vencer a Panathinaikos con un marcador de 2-1.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Europa League

Aston Villa viene de derrotar a Feyenoord con un marcador 2 a 0.

Filip Glova será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Go Ahead Eagles y Aston Villa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas

Go Ahead Eagles Aston Villa Europa League

