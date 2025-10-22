Europa League: SC Braga se enfrenta ante la visita Estrella Roja por la fecha 3

SC Braga y Estrella Roja se enfrentan en el estadio Municipal de Braga, con el arbitraje de Espen Eskas. El duelo se jugará mañana desde las 11:45 horas.

Así llegan SC Braga y Estrella Roja

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de SC Braga en partidos de la Europa League

SC Braga ganó por 2-0 el juego pasado ante Celtic.

Últimos resultados de Estrella Roja en partidos de la Europa League

Estrella Roja cayó 1 a 2 ante Porto.

De los últimos 2 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Europa League 2021/22, y finalizó en un empate 1-1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Espen Eskas.

Fechas y rivales de SC Braga en los próximos partidos de la Europa League

Fecha 4: vs KRC Genk: 6 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Rangers: 27 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Nice: 12 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Nottingham Forest: 22 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Go Ahead Eagles: 29 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Estrella Roja en los próximos partidos de la Europa League

Fecha 4: vs Lille: 6 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs FC Steaua Bucarest: 27 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Sturm Graz: 12 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Malmö: 22 de enero - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Celta: 29 de enero - 17:00 (hora Argentina)

