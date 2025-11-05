Europa League: PAOK se enfrentará ante Young Boys por la fecha 4

Young Boys se mide ante PAOK en el estadio la Tumba mañana a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Srdjan Jovanovic.

Mañana desde las 15:00 horas, PAOK recibirá a Young Boys en el estadio la Tumba, por la fecha 4 de la Europa League.

Así llegan PAOK y Young Boys

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de PAOK en partidos de la Europa League

PAOK ganó el encuentro previo ante Lille por 4-3. Con un historial bastante irregular en los últimos 2 partidos disputados: 1 derrota y 1 empate, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Young Boys en partidos de la Europa League

Young Boys llega triunfante luego de ver caer a Ludogorets con un marcador 3-2. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y perdió 1. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

Srdjan Jovanovic es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario PAOK y Young Boys, según país