Europa League: PAOK se enfrentará ante Young Boys por la fecha 4

Mañana desde las 15:00 horas, PAOK recibirá a Young Boys en el estadio la Tumba, por la fecha 4 de la Europa League.
Así llegan PAOK y Young Boys
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de PAOK en partidos de la Europa League
PAOK ganó el encuentro previo ante Lille por 4-3. Con un historial bastante irregular en los últimos 2 partidos disputados: 1 derrota y 1 empate, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 5 goles a favor.
Últimos resultados de Young Boys en partidos de la Europa League
Young Boys llega triunfante luego de ver caer a Ludogorets con un marcador 3-2. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y perdió 1. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.
Srdjan Jovanovic es el árbitro designado para controlar el partido.
Horario PAOK y Young Boys, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas