Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Europa League: PAOK se enfrentará ante Young Boys por la fecha 4

PAOK se enfrentará ante Young Boys por la fecha 4
PAOK se enfrentará ante Young Boys por la fecha 4
Nota IA

por Nota IA

·

Young Boys se mide ante PAOK en el estadio la Tumba mañana a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Srdjan Jovanovic.

Mañana desde las 15:00 horas, PAOK recibirá a Young Boys en el estadio la Tumba, por la fecha 4 de la Europa League.

Así llegan PAOK y Young Boys

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de PAOK en partidos de la Europa League

PAOK ganó el encuentro previo ante Lille por 4-3. Con un historial bastante irregular en los últimos 2 partidos disputados: 1 derrota y 1 empate, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Young Boys en partidos de la Europa League

Young Boys llega triunfante luego de ver caer a Ludogorets con un marcador 3-2. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y perdió 1. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

Srdjan Jovanovic es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario PAOK y Young Boys, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso
Tags
PAOK Young Boys Europa League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA