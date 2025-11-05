Europa League: Se enfrentan Rangers y Roma por la fecha 4

En la previa de Rangers vs Roma, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:00 horas en el Ibrox Stadium. El árbitro designado será Morten Krogh.

Por la fecha 4 de la Europa League, Rangers y Roma se enfrentan mañana desde las 15:00 horas en el Ibrox Stadium.

Así llegan Rangers y Roma

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Rangers en partidos de la Europa League

Rangers fue derrotado en el Brann Stadion frente a SK Brann por 0 a 3 en el marcador. En los recientes partidos jugados en el campeonato, no suma ninguna victoria. Acumuló una cifra de 6 goles en contra y 1 a favor.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Europa League

Roma llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Viktoria Plzen. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria y ha perdido en 1 ocasión. Con 3 goles a favor, ha recibido 4 en contra.

