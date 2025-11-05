Europa League: Porto visita a FC Utrecht por la fecha 4

La previa del choque de FC Utrecht ante Porto, a disputarse en el estadio Stadion Galgenwaard mañana desde las 12:45 horas. El árbitro será John Beaton.

A partir de las 12:45 horas, FC Utrecht y Porto protagonizarán mañana su choque por la fecha 4 de la Europa League, en el estadio Stadion Galgenwaard.

Así llegan FC Utrecht y Porto

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de FC Utrecht en partidos de la Europa League

FC Utrecht sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Friburgo. La ausencia de una buena racha apremia al equipo local. Lleva 2 partidos sin ganar en los que le han convertido 4 goles y no logró anotar en el arco rival.

Últimos resultados de Porto en partidos de la Europa League

Porto viene de perder contra Nottingham Forest por 0 a 2.

John Beaton será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario FC Utrecht y Porto, según país