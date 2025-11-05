Europa League: Porto visita a FC Utrecht por la fecha 4

A partir de las 12:45 horas, FC Utrecht y Porto protagonizarán mañana su choque por la fecha 4 de la Europa League, en el estadio Stadion Galgenwaard.
Así llegan FC Utrecht y Porto
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de FC Utrecht en partidos de la Europa League
FC Utrecht sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Friburgo. La ausencia de una buena racha apremia al equipo local. Lleva 2 partidos sin ganar en los que le han convertido 4 goles y no logró anotar en el arco rival.
Últimos resultados de Porto en partidos de la Europa League
Porto viene de perder contra Nottingham Forest por 0 a 2.
John Beaton será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Horario FC Utrecht y Porto, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
- Colombia y Perú: 12:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas