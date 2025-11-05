Europa League: Por la fecha 4, SC Braga recibirá a KRC Genk

Desde las 15:00 horas, SC Braga y KRC Genk se enfrentan mañana por la fecha 4 de la Europa League en el estadio Municipal de Braga.
Así llegan SC Braga y KRC Genk
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.
Últimos resultados de SC Braga en partidos de la Europa League
SC Braga venció 2-0 a Estrella Roja en su encuentro anterior. El equipo local mantiene una racha positiva de 2 cotejos ganados en el torneo actual. En esos partidos, logró 5 goles a favor, sin que sus rivales hayan podido anotar.
Últimos resultados de KRC Genk en partidos de la Europa League
En la jornada anterior, KRC Genk igualó 0-0 el juego frente a Betis. Con un historial irregular (1 derrota y 1 victoria en los últimos 2 partidos disputados), el equipo sumó 1 gol a favor y ha recibido 1 en su arco.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Balázs Berke.
Horario SC Braga y KRC Genk, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas