Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Europa League: Por la fecha 4, SC Braga recibirá a KRC Genk

Por la fecha 4, SC Braga recibirá a KRC Genk
Por la fecha 4, SC Braga recibirá a KRC Genk
Nota IA

por Nota IA

·

Toda la previa del duelo entre SC Braga y KRC Genk. El partido se jugará en el estadio Municipal de Braga mañana a las 15:00 horas. Será arbitrado por Balázs Berke.

Desde las 15:00 horas, SC Braga y KRC Genk se enfrentan mañana por la fecha 4 de la Europa League en el estadio Municipal de Braga.

Así llegan SC Braga y KRC Genk

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de SC Braga en partidos de la Europa League

SC Braga venció 2-0 a Estrella Roja en su encuentro anterior. El equipo local mantiene una racha positiva de 2 cotejos ganados en el torneo actual. En esos partidos, logró 5 goles a favor, sin que sus rivales hayan podido anotar.

Últimos resultados de KRC Genk en partidos de la Europa League

En la jornada anterior, KRC Genk igualó 0-0 el juego frente a Betis. Con un historial irregular (1 derrota y 1 victoria en los últimos 2 partidos disputados), el equipo sumó 1 gol a favor y ha recibido 1 en su arco.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Balázs Berke.

Horario SC Braga y KRC Genk, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso
Tags
SC Braga KRC Genk Europa League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA