Europa League: Por la fecha 4, SC Braga recibirá a KRC Genk

Toda la previa del duelo entre SC Braga y KRC Genk. El partido se jugará en el estadio Municipal de Braga mañana a las 15:00 horas. Será arbitrado por Balázs Berke.

Desde las 15:00 horas, SC Braga y KRC Genk se enfrentan mañana por la fecha 4 de la Europa League en el estadio Municipal de Braga.

Así llegan SC Braga y KRC Genk

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de SC Braga en partidos de la Europa League

SC Braga venció 2-0 a Estrella Roja en su encuentro anterior. El equipo local mantiene una racha positiva de 2 cotejos ganados en el torneo actual. En esos partidos, logró 5 goles a favor, sin que sus rivales hayan podido anotar.

Últimos resultados de KRC Genk en partidos de la Europa League

En la jornada anterior, KRC Genk igualó 0-0 el juego frente a Betis. Con un historial irregular (1 derrota y 1 victoria en los últimos 2 partidos disputados), el equipo sumó 1 gol a favor y ha recibido 1 en su arco.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Balázs Berke.

Horario SC Braga y KRC Genk, según país