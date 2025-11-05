Europa League: Betis y Olympique Lyon se miden por la fecha 4

Palpitamos la previa del choque entre Betis y Olympique Lyon. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Matej Jug.

Betis ejercerá mañana la localía ante Olympique Lyon, desde las 15:00 horas y en el marco de la fecha 4 de la Europa League.

Así llegan Betis y Olympique Lyon

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Europa League

Betis viene de un resultado igualado, 0-0, ante KRC Genk. Posee un historial reciente de 1 victoria y 1 empate en los últimos 2 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 2.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Europa League

Olympique Lyon llega con ventaja tras derrotar a FC Basel con un marcador 2 a 0. En los últimos 2 cotejos ha sido un claro dominador y ha ganado todos los partidos. Además, tuvo a su favor 5 goles marcados y ha logrado mantener su valla invicta.

Con 1 victoria y 1 empate en las últimas 2 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 28 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Europa League 2013-2014, y fue Olympique Lyon quien ganó 1 a 0.

Matej Jug es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Europa League

Fecha 5: vs FC Utrecht: 27 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Dinamo Zagreb: 11 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs PAOK: 22 de enero - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Feyenoord: 29 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Europa League

Fecha 5: vs Maccabi Tel-Aviv: 27 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Go Ahead Eagles: 12 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Young Boys: 22 de enero - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs PAOK: 29 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Betis y Olympique Lyon, según país