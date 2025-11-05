Europa League: Fenerbahçe se enfrentará a Viktoria Plzen por la fecha 4

Viktoria Plzen y Fenerbahçe se miden en el estadio Struncovy Sady Stadion mañana a las 15:00 horas y Allard Lindhout es el elegido para dirigir el partido.

Viktoria Plzen y Fenerbahçe se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Europa League, a partir de las 15:00 horas en el estadio Struncovy Sady Stadion.

Así llegan Viktoria Plzen y Fenerbahçe

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Viktoria Plzen en partidos de la Europa League

Viktoria Plzen viene de ganar en su encuentro anterior a Roma con un marcador de 2-1. Después de empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 2 goles encajados frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Fenerbahçe en partidos de la Europa League

Fenerbahçe venció 1-0 a Stuttgart en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 1, con 4 goles en el arco rival y 4 en su portería.

De los 2 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 1 triunfo y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Europa League 2012 - 2013, y fue un empate por 1 a 1.

El encuentro será supervisado por Allard Lindhout, el juez encargado.

Horario Viktoria Plzen y Fenerbahçe, según país