Europa League: Bologna recibirá a SK Brann por la fecha 4

Bologna y SK Brann se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Europa League y se disputará en el estadio Renato Dall`Ara.
Así llegan Bologna y SK Brann
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Bologna en partidos de la Europa League
Bologna derrotó por 2 a 1 a FC Steaua Bucarest en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 2 partidos disputados resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 3 goles y ha convertido 3.
Últimos resultados de SK Brann en partidos de la Europa League
SK Brann llega con envión anímico tras vencer por 3 a 0 a Rangers. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 1 derrota. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 2.
El árbitro designado para el encuentro es Daniel Schlager.
Horario Bologna y SK Brann, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas