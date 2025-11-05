Europa League: Bologna recibirá a SK Brann por la fecha 4

Te contamos la previa del duelo Bologna vs SK Brann, que se enfrentarán en el estadio Renato Dall`Ara mañana a las 15:00 horas. Daniel Schlager será el árbitro del partido.

Bologna y SK Brann se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Europa League y se disputará en el estadio Renato Dall`Ara.

Así llegan Bologna y SK Brann

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Europa League

Bologna derrotó por 2 a 1 a FC Steaua Bucarest en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 2 partidos disputados resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 3 goles y ha convertido 3.

Últimos resultados de SK Brann en partidos de la Europa League

SK Brann llega con envión anímico tras vencer por 3 a 0 a Rangers. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 1 derrota. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 2.

El árbitro designado para el encuentro es Daniel Schlager.

Horario Bologna y SK Brann, según país