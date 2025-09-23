Europa League: Se enfrentan Betis y Nottingham Forest por la fecha 1

En la previa de Betis vs Nottingham Forest, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:00 horas en el estadio Benito Villamarín. El árbitro designado será Sascha Stegemann.
Horario Betis y Nottingham Forest, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas