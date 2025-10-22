Últimas Noticias
Europa League: SK Brann y Rangers se miden por la fecha 3

Palpitamos la previa del choque entre SK Brann y Rangers. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Vassilis Fotias.

SK Brann ejercerá mañana la localía ante Rangers, desde las 11:45 horas y en el marco de la fecha 3 de la Europa League.

Así llegan SK Brann y Rangers

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de SK Brann en partidos de la Europa League

SK Brann logró un triunfo por 1-0 ante FC Utrecht.

Últimos resultados de Rangers en partidos de la Europa League

Rangers viene de caer derrotado 1 a 2 ante Sturm Graz.

Vassilis Fotias es el elegido para dirigir el partido.

Horario SK Brann y Rangers, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas

SK Brann Rangers Europa League

