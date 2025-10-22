Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Europa League: Olympique Lyon recibirá a FC Basel por la fecha 3

Olympique Lyon recibirá a FC Basel por la fecha 3
Olympique Lyon recibirá a FC Basel por la fecha 3
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Olympique Lyon vs FC Basel, que se enfrentarán en el Groupama Stadium mañana a las 11:45 horas. Manfredas Lukjancukas será el árbitro del partido.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Olympique Lyon y FC Basel se medirán mañana a las 11:45 horas. El encuentro corresponde a la fecha 3 de la Europa League y se disputará en el Groupama Stadium.

Así llegan Olympique Lyon y FC Basel

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Europa League

Olympique Lyon derrotó por 2 a 0 a Red Bull Salzburgo en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de FC Basel en partidos de la Europa League

FC Basel llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Stuttgart.

El árbitro designado para el encuentro es Manfredas Lukjancukas.

Horario Olympique Lyon y FC Basel, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso
Tags
Olympique Lyon FC Basel Europa League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA