Europa League: Olympique Lyon recibirá a FC Basel por la fecha 3

Te contamos la previa del duelo Olympique Lyon vs FC Basel, que se enfrentarán en el Groupama Stadium mañana a las 11:45 horas. Manfredas Lukjancukas será el árbitro del partido.
Olympique Lyon y FC Basel se medirán mañana a las 11:45 horas. El encuentro corresponde a la fecha 3 de la Europa League y se disputará en el Groupama Stadium.
Así llegan Olympique Lyon y FC Basel
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Europa League
Olympique Lyon derrotó por 2 a 0 a Red Bull Salzburgo en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.
Últimos resultados de FC Basel en partidos de la Europa League
FC Basel llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Stuttgart.
El árbitro designado para el encuentro es Manfredas Lukjancukas.
Horario Olympique Lyon y FC Basel, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
- Colombia y Perú: 11:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
- Venezuela: 12:45 horas
