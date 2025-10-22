Europa League: Olympique Lyon recibirá a FC Basel por la fecha 3

Te contamos la previa del duelo Olympique Lyon vs FC Basel, que se enfrentarán en el Groupama Stadium mañana a las 11:45 horas. Manfredas Lukjancukas será el árbitro del partido.

Olympique Lyon y FC Basel se medirán mañana a las 11:45 horas. El encuentro corresponde a la fecha 3 de la Europa League y se disputará en el Groupama Stadium.

Así llegan Olympique Lyon y FC Basel

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Europa League

Olympique Lyon derrotó por 2 a 0 a Red Bull Salzburgo en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de FC Basel en partidos de la Europa League

FC Basel llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Stuttgart.

El árbitro designado para el encuentro es Manfredas Lukjancukas.

