Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

LaLiga EA Sports: Alavés y Levante hacen su debut en el campeonato

Alavés y Levante hacen su debut en el campeonato
Alavés y Levante hacen su debut en el campeonato
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Alavés vs Levante, que se enfrentarán en el estadio el Mendi mañana a las 14:30 horas. Miguel Sesma Espinosa será el árbitro del partido.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los Babazorros y los Granotes disputan su primer juego en una nueva edición de la Liga. El cotejo será a las 14:30 horas en el estadio el Mendi.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de mayo, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Levante resultó vencedor por 3 a 1.

El árbitro designado para el encuentro es Miguel Sesma Espinosa.


Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 2: vs Betis: 22 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Atlético de Madrid: 30 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 2: vs Barcelona: 23 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Elche: 29 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Betis: 13 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Alavés y Levante, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Alavés Levante LaLiga

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA