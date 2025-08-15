LaLiga EA Sports: Alavés y Levante hacen su debut en el campeonato

Te contamos la previa del duelo Alavés vs Levante, que se enfrentarán en el estadio el Mendi mañana a las 14:30 horas. Miguel Sesma Espinosa será el árbitro del partido.

Los Babazorros y los Granotes disputan su primer juego en una nueva edición de la Liga. El cotejo será a las 14:30 horas en el estadio el Mendi.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de mayo, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Levante resultó vencedor por 3 a 1.

El árbitro designado para el encuentro es Miguel Sesma Espinosa.

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga

Fecha 2: vs Betis: 22 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Atlético de Madrid: 30 de agosto - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga

Fecha 2: vs Barcelona: 23 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Elche: 29 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Betis: 13 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

