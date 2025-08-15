Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Valencia y Real Sociedad se miden por primera vez en el campeonato

Valencia y Real Sociedad se miden por primera vez en el campeonato
Valencia y Real Sociedad se miden por primera vez en el campeonato
Valencia y Real Sociedad se miden en el estadio Mestalla mañana a las 14:30 horas y José Sánchez Martínez es el elegido para dirigir el partido.

Los Ches y los Txuri-urdines jugarán mañana en el marco de la primera fecha de la Liga. El choque tendrá lugar en el estadio Mestalla, desde las 14:30 horas.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 19 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Valencia sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

¿En qué jornada juega el clásico Valencia?

Durante la jornada 10, Valencia se enfrentará a Villarreal en el tan esperado derbi de la Comunitat.

¿En qué jornada juega el clásico Real Sociedad?

Y según el sorteo del calendario de esta competencia, el derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Bilbao se llevará a cabo en la fecha 11.

El encuentro será supervisado por José Sánchez Martínez, el juez encargado.


Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 2: vs Osasuna: 24 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Getafe: 29 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 2: vs Espanyol: 24 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Real Oviedo: 30 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Valencia y Real Sociedad, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

Valencia Real Sociedad LaLiga

