LaLiga EA Sports: Athletic Bilbao y Sevilla juegan su primer encuentro

Athletic Bilbao y Sevilla juegan su primer encuentro
Todos los detalles de la previa del partido entre Athletic Bilbao y Sevilla, que se jugará el domingo 17 de agosto desde las 12:30 horas en el estadio la Catedral.

Los Leones y los Sevillistas se enfrentarán el próximo domingo 17 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Liga, desde las 12:30 horas. El encuentro tendrá lugar en el estadio la Catedral.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Athletic Bilbao se llevó la victoria por 0 a 1.

¿En qué jornada juega el clásico Athletic Bilbao?

El partido más esperado por Athletic Bilbao será frente a Real Sociedad por el derbi vasco, cuando llegue a la décimo primera jornada.

¿En qué jornada juega el clásico Sevilla?

En tanto que, en la fecha 14, Sevilla protagonizará el Derbi de Sevilla junto a Betis.


Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 2: vs Rayo Vallecano: 25 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Betis: 31 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 2: vs Getafe: 25 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Girona: 30 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Elche: 12 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Horario Athletic Bilbao y Sevilla, según país
  • Argentina: 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas

