LaLiga EA Sports: Espanyol y Atlético de Madrid se enfrentan por la Fecha 1

Palpitamos la previa del choque entre Espanyol y Atlético de Madrid. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la nueva temporada de la Liga, el Atleti visita mañana a los Espanyolistas. El partido por la primera jornada se jugará a las 14:30 horas en el el Cornellá-El Prat.

Con 1 victoria y 4 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

¿En qué jornada juega el clásico Espanyol?

El derbi catalán, el partido que esperan los fanáticos de Espanyol y Barcelona, llegará en la jornada 18.

¿En qué jornada juega el clásico Atlético de Madrid?

Y a Atlético de Madrid le tocará ser local cuando enfrente a Real Madrid por el Derbi de Madrid durante la fecha 7.

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga

Fecha 2: vs Real Sociedad: 24 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Osasuna: 31 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Mallorca: 15 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 2: vs Elche: 23 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Alavés: 30 de agosto - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Atlético de Madrid, según país