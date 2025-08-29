LaLiga EA Sports: Girona y Sevilla se miden por la fecha 3

Palpitamos la previa del choque entre Girona y Sevilla. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cotejo entre Girona y Sevilla, por la fecha 3 de la Liga, se jugará el próximo sábado 30 de agosto, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Municipal de Montilivi.

Así llegan Girona y Sevilla

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Villarreal por un resultado de 0 a 5.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de caer derrotado 1 a 2 ante Getafe.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Sevilla quien ganó 1 a 2.

El local está en el vigésimo puesto y aún no tiene puntos (2 PP), mientras que el visitante no ha logrado ni una unidad y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Villarreal 6 2 2 0 0 7 2 Barcelona 6 2 2 0 0 4 3 Real Madrid 6 2 2 0 0 4 17 Sevilla 0 2 0 0 2 -2 20 Girona 0 2 0 0 2 -7

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 4: vs Celta: 14 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga

Fecha 4: vs Elche: 12 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Horario Girona y Sevilla, según país