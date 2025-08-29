Real Madrid vs. Mallorca: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga 20252-26?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid vs. Mallorca se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en el marco de la fecha 3 de LaLiga EA Sports 2025-26.

El Real Madrid recibe al Mallorca tras un inicio liguero para el nuevo proyecto de Xabi Alonso marcado por la solidez defensiva y por un Kylian Mbappé como desatascador, pero que espera encontrar en casa una mayor brillantez del resto de sus atacantes contra un rival que la pasada temporada no pudo sumar un punto en Madrid por un gol encajado en el minuto 95.



Y las esperanzas por demostrar ese mayor poderío ofensivo que se le presupone al Real Madrid pasan, en gran parte, por Vinícius Junior. El brasilero fue suplente el pasado fin de semana en Oviedo, pero en media hora final sobre el terreno de juego asistió a Mbappé y marcó su primer tanto fuera de casa desde octubre.

¿Cómo llegan Real Madrid y el Mallorca a la jornada 3 de LaLiga EA Sports?



La 'Casa Blanca' viene de ganarle 3-0 a Real Oviedo, mientras que el cuadro 'bermellón' llega de empatar a uno con el Celta de Vigo.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Mallorca en vivo por LaLiga EA Sports?

El partido está programado para el sábado 30 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu. El recinto tiene una capacidad para 84,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Mallorca en vivo por LaLiga EA Sports?

En Perú , el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 2:30 p.m.

, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 2:30 p.m. En España , el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 2:30 p.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 2:30 p.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 3:30 p.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 3:30 p.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 3:30 p.m.

En Argentina, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 4:30 p.m.

En Brasil, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 4:30 p.m.

En Uruguay, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 4:30 p.m.

En Paraguay, el partido Real Madrid vs Mallorca comienza a las 4:30 p.m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Mallorca en vivo por TV y streaming?

El partido de Real Madrid contra Mallorca será transmitido por las señales de D Sports, DGO y Movistar LaLiga (solo en España). RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Real Madrid vs Mallorca: alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Federico Valverde, Güler; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.

Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica; Samú Costa, Morlanes, Darder; Asano y Muriqi.



(Con información de EFE)