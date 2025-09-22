Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Valencia visita a Espanyol por la fecha 6

Valencia visita a Espanyol por la fecha 6
Valencia visita a Espanyol por la fecha 6
La previa del choque de Espanyol ante Valencia, a disputarse en el el Cornellá-El Prat mañana desde las 12:00 horas.

A partir de las 12:00 horas, Espanyol y Valencia protagonizarán mañana su choque por la fecha 6 de la Liga, en el el Cornellá-El Prat.

Así llegan Espanyol y Valencia

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Real Madrid. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y en 1 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 8 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia viene de derrotar a Athletic Bilbao con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 6 goles y le han convertido 8 en su arco.

Los equipos tienen resultados opuestos jugando como local o visitante. Espanyol es una fortaleza como local: sumó su tercer triunfo consecutivo en el estadio RCDE Stadium. Valencia atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

Las últimas veces que se vieron las caras, no hubo un claro dominante en los resultados y firmaron tablas en los cinco choques. Jugaron por última vez en esta competencia el 22 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el cuarto puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 7 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (2 PG - 1 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1555008
2Barcelona13541013
3Villarreal1053116
4Espanyol1053111
11Valencia75212-2

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 7: vs Girona: 26 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Betis: 5 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Real Oviedo: 17 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 7: vs Real Oviedo: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Girona: 4 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Alavés: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Valencia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

