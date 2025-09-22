Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Real Madrid enfrenta un duelo clave para ser puntero e invicto

Real Madrid enfrenta un duelo clave para ser puntero e invicto
Real Madrid enfrenta un duelo clave para ser puntero e invicto
En la previa de Levante vs Real Madrid, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:30 horas en el estadio Ciutat de València.

Por la fecha 6 de la Liga, Levante y Real Madrid se enfrentan mañana desde las 14:30 horas en el estadio Ciutat de València.

Así llegan Levante y Real Madrid

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante ganó su último duelo ante Girona por 4 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 9 goles en contra y 9 a favor.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid viene de vencer a Espanyol en casa por 2 a 0. Con 4 triunfos en las últimas fechas, la visita tiene el ánimo a tope en la temporada actual. Además, registró 10 goles a favor y le han convertido en 2 ocasiones.

Real Madrid ha demostrado ser muy fuerte jugando en su estadio y siempre logró vencer a su oponente.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de mayo, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Real Madrid se quedó con la victoria por 6 a 0.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (5 PG).

Real Madrid protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Atlético de Madrid, el Derbi de Madrid. Este importante partido, cargado de historia, será el 27 de septiembre, a partir de las 11:15 (hora Argentina), en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1555008
2Barcelona13541013
3Villarreal1053116
4Espanyol1053111
16Levante451130

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 7: vs Getafe: 27 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Real Oviedo: 4 de octubre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Rayo Vallecano: 19 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 7: vs Atlético de Madrid: 27 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Villarreal: 4 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Getafe: 19 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Real Madrid, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

