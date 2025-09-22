LaLiga EA Sports: Girona quiere dejar el último lugar de la tabla ante Athletic Bilbao

Te contamos la previa del duelo Athletic Bilbao vs Girona, que se enfrentarán en el estadio la Catedral mañana a las 12:00 horas.

Athletic Bilbao y Girona se medirán mañana a las 12:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga y se disputará en el estadio la Catedral.

Así llegan Athletic Bilbao y Girona

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Valencia. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 3 encuentros ganados y perdió 1. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 6.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona viene de caer en su estadio ante Levante por 0 a 4. En sus últimos encuentros cosechó 3 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 2 goles en el arco rival y le han encajado 15 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Athletic Bilbao resultó vencedor por 3 a 0.

El local está en el séptimo puesto con 9 puntos (3 PG - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (1 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 15 5 5 0 0 8 2 Barcelona 13 5 4 1 0 13 3 Villarreal 10 5 3 1 1 6 7 Athletic Bilbao 9 5 3 0 2 0 20 Girona 1 5 0 1 4 -13

