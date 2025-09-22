Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

LaLiga EA Sports: Girona quiere dejar el último lugar de la tabla ante Athletic Bilbao

Girona quiere dejar el último lugar de la tabla ante Athletic Bilbao
Girona quiere dejar el último lugar de la tabla ante Athletic Bilbao
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Athletic Bilbao vs Girona, que se enfrentarán en el estadio la Catedral mañana a las 12:00 horas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Athletic Bilbao y Girona se medirán mañana a las 12:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga y se disputará en el estadio la Catedral.

Así llegan Athletic Bilbao y Girona

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Valencia. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 3 encuentros ganados y perdió 1. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 6.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona viene de caer en su estadio ante Levante por 0 a 4. En sus últimos encuentros cosechó 3 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 2 goles en el arco rival y le han encajado 15 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Athletic Bilbao resultó vencedor por 3 a 0.

El local está en el séptimo puesto con 9 puntos (3 PG - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (1 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1555008
2Barcelona13541013
3Villarreal1053116
7Athletic Bilbao953020
20Girona15014-13

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 7: vs Villarreal: 27 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Mallorca: 4 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Elche: 19 de octubre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 7: vs Espanyol: 26 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Valencia: 4 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Barcelona: 18 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Horario Athletic Bilbao y Girona, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Athletic Bilbao Girona LaLiga

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA