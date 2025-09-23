Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

LaLiga EA Sports: Real Sociedad se enfrenta ante la visita Mallorca por la fecha 6

Real Sociedad se enfrenta ante la visita Mallorca por la fecha 6
Real Sociedad se enfrenta ante la visita Mallorca por la fecha 6
Nota IA

por Nota IA

·

Real Sociedad y Mallorca se enfrentan en el estadio Anoeta. El duelo se jugará mañana desde las 14:30 horas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Sociedad se enfrenta mañana ante Mallorca para disputar el partido por la fecha 6, en el estadio Anoeta, desde las 14:30 horas.

Así llegan Real Sociedad y Mallorca

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad busca levantarse de su derrota ante Betis en el Benito Villamarín. En los duelos recientes, ha perdido 2 y empatado 2, con 5 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Mallorca finalizó en empate por 1-1 ante Atlético de Madrid. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Logró convertir 5 goles y le han marcado 10.

Mallorca muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Mallorca lo ganó por 0 a 2.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 2 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (2 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1555008
2Barcelona13541013
3Villarreal1053116
18Real Sociedad25023-4
19Mallorca25023-5

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 7: vs Barcelona: 28 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Rayo Vallecano: 5 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Celta: 19 de octubre - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 7: vs Alavés: 27 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Athletic Bilbao: 4 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Sevilla: 18 de octubre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Sociedad y Mallorca, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Real Sociedad Mallorca LaLiga

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA