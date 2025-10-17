Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

LaLiga EA Sports: Villarreal quiere vencer y quitarle la racha positiva a Betis

Villarreal quiere vencer y quitarle la racha positiva a Betis
Villarreal quiere vencer y quitarle la racha positiva a Betis
Nota IA

por Nota IA

·

Betis se mide ante Villarreal en el Estadio de la Cerámica el sábado 18 de octubre a las 11:30 horas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A partir de las 11:30 horas el próximo sábado 18 de octubre, Betis visita a Villarreal en el Estadio de la Cerámica, por el duelo correspondiente a la fecha 9 de la Liga.

Así llegan Villarreal y Betis

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal recibió un duro golpe y cayó 1 a 3 ante su rival Real Madrid. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 perdido. Ha recibido 7 goles y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis llega triunfante luego de ver caer a Espanyol con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 10 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

Villarreal es una fortaleza como local: sumó su cuarto triunfo consecutivo en el estadio Estadio de la Cerámica.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Villarreal se impuso por 1 a 2.

El local se ubica en el tercer puesto con 16 puntos (5 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 1 PP).

En la próxima fecha de esta competencia, Villarreal se medirá con Valencia en el derbi de la Comunitat. El ansiado partido por los eternos rivales será el 25 de octubre, desde las 16:00 (hora Argentina), en el estadio Mestalla.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid21870110
2Barcelona19861113
3Villarreal1685126
4Betis1584315
5Atlético de Madrid1383415

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 10: vs Valencia: 25 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Rayo Vallecano: 1 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Espanyol: 8 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 10: vs Atlético de Madrid: 27 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Mallorca: 2 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Valencia: 9 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Horario Villarreal y Betis, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Villarreal Betis LaLiga

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA