Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

LaLiga EA Sports: Se enfrentan Celta y Real Sociedad por la fecha 9

Se enfrentan Celta y Real Sociedad por la fecha 9
Se enfrentan Celta y Real Sociedad por la fecha 9
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Celta vs Real Sociedad, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 19 de octubre desde las 09:15 horas en el estadio el Estadio de Balaídos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El próximo domingo 19 de octubre, a partir de las 09:15 horas, Real Sociedad visita a Celta en el estadio el Estadio de Balaídos, por el duelo correspondiente a la fecha 9 de la Liga.

Así llegan Celta y Real Sociedad

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta viene de empatar ante Atlético de Madrid por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 empates y 1 derrota, con 6 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Rayo Vallecano. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria y ha perdido en 3 ocasiones. Con 4 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 13 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Celta se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 6 puntos (6 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid21870110
2Barcelona19861113
3Villarreal1685126
16Celta68062-3
19Real Sociedad58125-5

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 10: vs Osasuna: 26 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Levante: 2 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Barcelona: 9 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 10: vs Sevilla: 24 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Athletic Bilbao: 1 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Elche: 7 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Horario Celta y Real Sociedad, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas
  • Colombia y Perú: 09:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
  • Venezuela: 10:15 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Celta Real Sociedad LaLiga

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA