LaLiga EA Sports: Levante y Rayo Vallecano se encuentran en la fecha 9

Todo lo que tienes que saber en la previa de Levante vs Rayo Vallecano. El duelo, a disputarse en el estadio Ciutat de València el domingo 19 de octubre, comenzará a las 11:30 horas.

Levante recibe el próximo domingo 19 de octubre a Rayo Vallecano por la fecha 9 de la Liga, a partir de las 11:30 horas en el estadio Ciutat de València.

Así llegan Levante y Rayo Vallecano

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante sacó un triunfo frente a Real Oviedo, con un marcador 2-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido, con una cifra de 7 goles en contra y registró 10 a favor.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Real Sociedad. Ha empatado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 7 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 20 de mayo, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Levante fue el ganador por 2 a 4.

El local está en el décimo tercer puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (2 PG - 2 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 21 8 7 0 1 10 2 Barcelona 19 8 6 1 1 13 3 Villarreal 16 8 5 1 2 6 13 Levante 8 8 2 2 4 -1 14 Rayo Vallecano 8 8 2 2 4 -2

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga

Fecha 10: vs Mallorca: 26 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Celta: 2 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Atlético de Madrid: 8 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga

Fecha 10: vs Alavés: 26 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Villarreal: 1 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Real Madrid: 9 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Levante y Rayo Vallecano, según país