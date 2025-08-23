Últimas Noticias
Liga de Francia: Le Havre AC se enfrenta ante la visita Lens por la fecha 2

Le Havre AC se enfrenta ante la visita Lens por la fecha 2
Le Havre AC se enfrenta ante la visita Lens por la fecha 2
Nota IA

por Nota IA

·

Le Havre AC y Lens se enfrentan en el estadio Stade Océane, con el arbitraje de Guillaume Paradis. El duelo se jugará el domingo 24 de agosto desde las 10:15 horas.

El juego entre Le Havre AC y Lens se disputará el próximo domingo 24 de agosto por la fecha 2 de la Ligue 1, a partir de las 10:15 horas en el estadio Stade Océane.

Así llegan Le Havre AC y Lens

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC busca levantarse de su derrota ante Mónaco en el Stade Louis II.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens cayó 0 a 1 ante Olympique Lyon.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 1 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Le Havre AC lo ganó por 3 a 4.

El local está en el décimo octavo puesto y aún no tiene puntos (1 PP), mientras que el visitante no ha logrado ni una unidad y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (1 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Guillaume Paradis.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Mónaco311002
2PSG311001
3RC Strasbourg311001
14Lens01001-1
18Le Havre AC01001-2

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 3: vs Nice: 31 de agosto - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 3: vs Stade Brestois: 29 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
Horario Le Havre AC y Lens, según país
  • Argentina: 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:15 horas

Tags
Le Havre AC Lens ligue 1

