Liga de Francia: Metz visita a Olympique Lyon por la fecha 2

La previa del choque de Olympique Lyon ante Metz, a disputarse en el Groupama Stadium el sábado 23 de agosto desde las 14:05 horas. El árbitro será Eric Wattellier.
Olympique Lyon recibirá a Metz, en el marco de la fecha 2 de la Ligue 1, el próximo sábado 23 de agosto a partir de las 14:05 horas, en el Groupama Stadium.
Así llegan Olympique Lyon y Metz
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1
Olympique Lyon viene de vencer a Lens con un marcador de 1-0.
Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1
Metz viene de perder contra RC Strasbourg por 0 a 1.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de febrero, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y el marcador favoreció a Olympique Lyon con un marcador de 1-2.
El local se ubica en el cuarto puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante no sumó ni una unidad y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (1 PP).
Eric Wattellier será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mónaco
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|2
|PSG
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|RC Strasbourg
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|4
|Olympique Lyon
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|12
|Metz
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 3: vs Olympique de Marsella: 31 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 3: vs Paris FC: 31 de agosto - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
Horario Olympique Lyon y Metz, según país
- Argentina: 16:05 horas
- Colombia y Perú: 14:05 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:05 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:05 horas