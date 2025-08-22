Liga de Francia: Metz visita a Olympique Lyon por la fecha 2

La previa del choque de Olympique Lyon ante Metz, a disputarse en el Groupama Stadium el sábado 23 de agosto desde las 14:05 horas. El árbitro será Eric Wattellier.

Olympique Lyon recibirá a Metz, en el marco de la fecha 2 de la Ligue 1, el próximo sábado 23 de agosto a partir de las 14:05 horas, en el Groupama Stadium.

Así llegan Olympique Lyon y Metz

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon viene de vencer a Lens con un marcador de 1-0.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz viene de perder contra RC Strasbourg por 0 a 1.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de febrero, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y el marcador favoreció a Olympique Lyon con un marcador de 1-2.

El local se ubica en el cuarto puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante no sumó ni una unidad y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (1 PP).

Eric Wattellier será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mónaco 3 1 1 0 0 2 2 PSG 3 1 1 0 0 1 3 RC Strasbourg 3 1 1 0 0 1 4 Olympique Lyon 3 1 1 0 0 1 12 Metz 0 1 0 0 1 -1

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 3: vs Olympique de Marsella: 31 de agosto - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 3: vs Paris FC: 31 de agosto - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Horario Olympique Lyon y Metz, según país