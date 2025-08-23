Últimas Noticias
Liga de Francia: Por la fecha 2, RC Strasbourg recibirá a Nantes

Por la fecha 2, RC Strasbourg recibirá a Nantes
Por la fecha 2, RC Strasbourg recibirá a Nantes
Nota IA

por Nota IA

·

Toda la previa del duelo entre RC Strasbourg y Nantes. El partido se jugará en el estadio la Meinau el domingo 24 de agosto a las 10:15 horas. Será arbitrado por Bastien Dechepy.

El duelo entre RC Strasbourg y Nantes correspondiente a la fecha 2 se disputará en el estadio la Meinau desde las 10:15 horas, el domingo 24 de agosto.

Así llegan RC Strasbourg y Nantes

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg venció 1-0 a Metz en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

A Nantes no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante PSG.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 4 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y terminó con un marcador 0-1 a favor de RC Strasbourg.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 3 puntos (1 PG), mientras que la visita no ha sumado ni una unidad y está en el décimo tercer lugar en el torneo (1 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Bastien Dechepy.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Mónaco311002
2PSG311001
3RC Strasbourg311001
4Olympique Lyon311001
13Nantes01001-1

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 3: vs Mónaco: 31 de agosto - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 3: vs Auxerre: 30 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
Horario RC Strasbourg y Nantes, según país
  • Argentina: 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:15 horas

