Liga de Francia: Nice y Auxerre se miden por la fecha 2

Palpitamos la previa del choque entre Nice y Auxerre. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Jérémy Stinat.
El cotejo entre Nice y Auxerre, por la fecha 2 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 23 de agosto, a partir de las 12:00 horas, en el estadio Le Grand Stade.
Así llegan Nice y Auxerre
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1
Nice quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Toulouse por un resultado de 0 a 1.
Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1
Auxerre llega con ventaja tras derrotar a Lorient con un marcador 1 a 0.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 14 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.
El local está en el décimo quinto puesto y aún no tiene puntos (1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (1 PG).
Jérémy Stinat es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mónaco
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|2
|PSG
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|RC Strasbourg
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|6
|Auxerre
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|15
|Nice
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 3: vs Le Havre AC: 31 de agosto - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 3: vs Nantes: 30 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
Horario Nice y Auxerre, según país
- Argentina: 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas