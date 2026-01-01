Liga de Francia: Lens enfrenta a Toulouse para seguir en la punta

La previa del choque de Toulouse ante Lens, a disputarse en el Stadium de Toulouse mañana desde las 14:45 horas. El árbitro será Mathieu Vernice.

A partir de las 14:45 horas, Toulouse y Lens protagonizarán mañana su choque por la fecha 17 de la Ligue 1, en el Stadium de Toulouse.

Así llegan Toulouse y Lens

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse viene de vencer a Paris FC con un marcador de 3-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 4 goles en contra y pudo convertir 7.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens viene de derrotar a Nice con un marcador 2 a 0. ​La visita ha dejado buenas sensaciones en los últimos 4 juegos, tras ganar cada uno de ellos. Además, ha anotado 11 goles y ha recibido 3 en su portería.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 10 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el octavo puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 37 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (12 PG - 1 PE - 3 PP).

Mathieu Vernice será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 37 16 12 1 3 15 2 PSG 36 16 11 3 2 21 3 Olympique de Marsella 32 16 10 2 4 21 4 Lille 32 16 10 2 4 13 8 Toulouse 23 16 6 5 5 5

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 18: vs Nice: 17 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Stade Brestois: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Auxerre: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 18: vs Auxerre: 17 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Olympique de Marsella: 24 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Le Havre AC: 30 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

