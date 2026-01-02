Liga de Francia: Mónaco se enfrenta ante la visita Olympique Lyon por la fecha 17

Últimas Noticias
Mónaco y Olympique Lyon se enfrentan en el estadio Stade Louis II, con el arbitraje de Jérôme Brisard. El duelo se jugará mañana desde las 11:00 horas.

Mónaco se enfrenta mañana ante Olympique Lyon para disputar el partido por la fecha 17, en el estadio Stade Louis II, desde las 11:00 horas.

Así llegan Mónaco y Olympique Lyon

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco busca levantarse de su derrota ante Olympique de Marsella en el Stade Vélodrome. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 3 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

En la jornada anterior, Olympique Lyon derrotó 1-0 a Le Havre AC. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 4 en su arco.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 3 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 10 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Mónaco lo ganó por 2 a 0.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 23 puntos (7 PG - 2 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 27 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (8 PG - 3 PE - 5 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jérôme Brisard.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Lens3716121315
2PSG3616113221
3Olympique de Marsella3216102421
5Olympique Lyon27168356
9Mónaco2316727-1

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 18: vs Lorient: 16 de enero - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Le Havre AC: 24 de enero - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Stade Rennes: 31 de enero - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 18: vs Stade Brestois: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Metz: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Lille: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
Horario Mónaco y Olympique Lyon, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela: 12:00 horas
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Mónaco Olympique Lyon ligue 1

