Liga de Francia: Mónaco se enfrenta ante la visita Olympique Lyon por la fecha 17

Mónaco se enfrenta mañana ante Olympique Lyon para disputar el partido por la fecha 17, en el estadio Stade Louis II, desde las 11:00 horas.
Así llegan Mónaco y Olympique Lyon
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1
Mónaco busca levantarse de su derrota ante Olympique de Marsella en el Stade Vélodrome. En los duelos recientes, ha ganado 1 y ha perdido 3, con 3 goles marcados y con 10 en su arco.
Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1
En la jornada anterior, Olympique Lyon derrotó 1-0 a Le Havre AC. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 4 en su arco.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 3 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 10 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Mónaco lo ganó por 2 a 0.
El local está en el noveno puesto y alcanzó 23 puntos (7 PG - 2 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 27 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (8 PG - 3 PE - 5 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Jérôme Brisard.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Lens
|37
|16
|12
|1
|3
|15
|2
|PSG
|36
|16
|11
|3
|2
|21
|3
|Olympique de Marsella
|32
|16
|10
|2
|4
|21
|5
|Olympique Lyon
|27
|16
|8
|3
|5
|6
|9
|Mónaco
|23
|16
|7
|2
|7
|-1
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 18: vs Lorient: 16 de enero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Le Havre AC: 24 de enero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Stade Rennes: 31 de enero - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 18: vs Stade Brestois: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Metz: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Lille: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
Horario Mónaco y Olympique Lyon, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela: 12:00 horas