Liga de Francia: Lille intentará seguir su racha positiva ante Stade Rennes

Toda la previa del duelo entre Lille y Stade Rennes. El partido se jugará en el estadio Stade Pierre-Mauroy mañana a las 15:05 horas. Será arbitrado por Eric Wattellier.

Desde las 15:05 horas, Lille y Stade Rennes se enfrentan mañana por la fecha 17 de la Ligue 1 en el estadio Stade Pierre-Mauroy.

Así llegan Lille y Stade Rennes

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille venció 4-3 a Auxerre en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En ellos, recibió 7 goles en su arco y anotó 10 en la malla rival.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes venció en casa a Stade Brestois por 3 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 9 goles y ha recibido 7 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 16 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Lille.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 32 puntos (10 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 27 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (7 PG - 6 PE - 3 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Eric Wattellier.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 37 16 12 1 3 15 2 PSG 36 16 11 3 2 21 3 Olympique de Marsella 32 16 10 2 4 21 4 Lille 32 16 10 2 4 13 6 Stade Rennes 27 16 7 6 3 3

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 18: vs PSG: 16 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs RC Strasbourg: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Olympique Lyon: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 18: vs Le Havre AC: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Lorient: 24 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Mónaco: 31 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Horario Lille y Stade Rennes, según país