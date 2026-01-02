Liga de Francia: Nice buscará vencer su racha negativa ante RC Strasbourg

Te contamos la previa del duelo Nice vs RC Strasbourg, que se enfrentarán en el estadio Le Grand Stade mañana a las 13:00 horas. Clément Turpin será el árbitro del partido.

Nice y RC Strasbourg se medirán mañana a las 13:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Ligue 1 y se disputará en el estadio Le Grand Stade.

Así llegan Nice y RC Strasbourg

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Lens. Será su oportunidad para recuperarse de la racha negativa que arrastra de los últimos 4 encuentros disputados en el campeonato, en los que le convirtieron 13 goles y ha marcado 3 en el arco rival.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Lorient. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Ha convertido 3 goles y ha recibido 4 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y firmaron un empate en 2.

El local está en el décimo tercer puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 23 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (7 PG - 2 PE - 7 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Clément Turpin.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 37 16 12 1 3 15 2 PSG 36 16 11 3 2 21 3 Olympique de Marsella 32 16 10 2 4 21 7 RC Strasbourg 23 16 7 2 7 5 13 Nice 17 16 5 2 9 -10

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 18: vs Toulouse: 17 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Nantes: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Stade Brestois: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 18: vs Metz: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Lille: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs PSG: 1 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Horario Nice y RC Strasbourg, según país