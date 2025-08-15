Últimas Noticias
Liga de Francia: Lens y Olympique Lyon se estrenan en el campeonato

Lens y Olympique Lyon se estrenan en el campeonato
Lens y Olympique Lyon se estrenan en el campeonato
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Lens vs Olympique Lyon, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 16 de agosto desde las 10:00 horas en el estadio Stade Bollaert-Delelis. El árbitro designado será Romain Lissorgue.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

O. Lyon debuta ante Lens el próximo sábado 16 de agosto, en una nueva edición de la Ligue 1. El choque comenzará a las 10:00 horas y será en el estadio Stade Bollaert-Delelis.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Lens se quedó con la victoria por 1 a 2.

El encargado de impartir justicia en el partido será Romain Lissorgue.


Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs Le Havre AC: 24 de agosto - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Stade Brestois: 29 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs Metz: 23 de agosto - 16:05 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Olympique de Marsella: 31 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
Horario Lens y Olympique Lyon, según país
  • Argentina: 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas

Tags
Lens Olympique Lyon ligue 1

