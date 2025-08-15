Liga de Francia: Lens y Olympique Lyon se estrenan en el campeonato

En la previa de Lens vs Olympique Lyon, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 16 de agosto desde las 10:00 horas en el estadio Stade Bollaert-Delelis. El árbitro designado será Romain Lissorgue.

O. Lyon debuta ante Lens el próximo sábado 16 de agosto, en una nueva edición de la Ligue 1. El choque comenzará a las 10:00 horas y será en el estadio Stade Bollaert-Delelis.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Lens se quedó con la victoria por 1 a 2.

El encargado de impartir justicia en el partido será Romain Lissorgue.

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 2: vs Le Havre AC: 24 de agosto - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Stade Brestois: 29 de agosto - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 2: vs Metz: 23 de agosto - 16:05 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Olympique de Marsella: 31 de agosto - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Horario Lens y Olympique Lyon, según país